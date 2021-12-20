В Домбае восстановили энергоснабжение гостиниц и домов, нарушенное снегопадом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады восстановили нарушенное снегопадом энергоснабжение на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщили "Интерфаксу" в филиале "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" в понедельник.

"Технологическое нарушение на линии электропередачи 110 кВ протяженностью 40 км было вызвано сильным снегопадом. В настоящее время энергоснабжение потребителей поселка осуществляется в штатном режиме", - сказал сотрудник энергокомпании.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что на курорте Домбай из-за упавшего дерева оборвалась высоковольтная линия электропередач. Произошло нарушение энергоснабжения 96 гостиниц горнолыжного курорта и 26 жилых домов. Канатная дорога работала на спуск. Большую часть объектов временно подключили к резервным источникам питания.