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Гостиницы и жилые дома Домбая остались без света из-за аварии на ЛЭП

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Отключение энергоснабжения произошло на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, где из-за упавшего дерева оборвалась высоковольтная линия электропередачи, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в воскресенье.

Как рассказал собеседник агентства, нарушено энергоснабжение 96 гостиниц курорта и 26 жилых домов. Канатная дорога работает на спуск.

На данный момент большая часть объектов временно подключена к резервным источникам питания.

Со своей стороны в филиале компании "Россети Северный Кавказ"-"Карачаево-Черкесскэнерго" сообщили, что ремонтные бригады восстанавливают энергоснабжение на горнолыжном курорте.

По его данным, в настоящее время на энергообъекте в труднодоступной горной местности работают две бригады. Мобилизовано две единицы спецтехники. Как отметил сотрудник компании, дежурные энергетики не прекратят работы до полного восстановления энергоснабжения.

Горнолыжный сезон в Домбае стартовал 7 декабря.

Карачаево-Черкесия КЧР Домбай

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