Москалькова поддержала законопроект об усилении ответственности за пытки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает законопроект об ужесточении положений Уголовного кодекса, устанавливающих ответственность за пытки.

"Москалькова поддерживает инициативу сенаторов и депутатов", - сообщили в пресс-службе омбудсмена в понедельник.

"Стоит отметить, что законодатели учли представленные ранее федеральным омбудсменом предложения в законопроект. Вместе с тем, некоторые его положения представляется целесообразным уточнить при его доработке ко второму чтению", - отметили в пресс-службе.

Омбудсмен напомнила, что вопрос об ужесточении наказания за пытки являлся предметом обсуждения в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), где президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия системных мер, которые бы привели к искоренению этого недопустимого явления.

Отмечается, что законопроект приводит понятие пыток в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Европейской конвенцией о предупреждении пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Он предлагает внести ряд изменений в Уголовный кодекс РФ, формирует пытки как квалифицированный признак должностного преступления, совершенного дознавателем, следователем и другими сотрудниками правоохранительных органов.

В пресс-службе уполномоченного напомнили, что федеральный омбудсмен многократно поднимала тему пыток в связи с резонансными событиями в уголовно-исполнительной системе, произошедшими в Саратове, Иркутске и Кирове. С 2019 года при уполномоченном создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в действующее законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за пытки.

Кроме того, отмечается, что в докладе уполномоченного за 2019 год были даны рекомендации, устанавливающие уголовную ответственность за пытки, а именно предлагалось ввести специальную норму в УК РФ, усилить гражданский контроль и использовать одно из эффективных средств в мировой практике по противодействию насилию - введение института Национального превентивного механизма, который возможно создать на федеральном уровне и закрепить его функции за омбудсменом.

"В докладе уполномоченного за 2020 год также звучала тема пыток, а в 2018 году в Комитет ООН против пыток был направлен альтернативный доклад федерального омбудсмена по данной проблеме", - сообщили в пресс-службе Москальковой.

Ранее в понедельник в Госдуму был внесен проект закона об ужесточении положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки. Законопроект внесен председателями комитетов по законодательству двух палат парламента РФ Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. Законодатели предлагают лишать свободы на срок до 12 лет за организованные и/или проводимые представителями власти пытки.