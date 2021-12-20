В СПЧ отметили, что наказание за пытки заключенных могло бы включать пожизненный срок

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева назвала важным шагом внесение проекта закона об ужесточении положений УК, устанавливающих ответственность за пытки, однако считает, что предусмотренное за эти преступления наказание могло бы быть жестче.

"Я думаю, что это очень хорошая история, это первый важный шаг для нас. Что касается наказания, то оно могло бы быть и больше, чем 12 лет, я считаю – вплоть до пожизненного, потому что это по сути преступление против государственного строя", - сказала Меркачева "Интерфаксу" в понедельник.

При этом, по ее мнению, ужесточение норм УК не говорит о том, что проблема применения пыток будет сразу искоренена.

Меркачева отметила, что в СПЧ по прежнему ожидают, что в УК РФ появится отдельная статья, предусматривающая наказание за пытки. "Эти изменения в УК это по сути просто ужесточение существующих статей. Мы надеялись, что пытки выделят в отдельную статью. Будем ждать этого, такая статья необходима",- заявила она.

"Нам предстоит еще много работы, мы будем настаивать на том, чтобы все такие дела расследовал центральный аппарат Следственного комитета, потому что расследования, проводимые в регионах, часто ни к чему не приводят", - сказала член СПЧ.

Кроме того, добавила она, необходимо добиваться, чтобы проверки заявлений о применении пыток проводились без наличия соответствующего видео.

"Когда нет видео, очень часто опираются только на слова, а слова, к сожалению, не всегда бывают услышаны, у нас априори не доверяют заключенным. Мы бы хотели, чтобы даже слов о пытках хватило бы для начала проверок", - сказала Меркачева.

Ранее в понедельник в Госдуму был внесен проект закона об ужесточении положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки. В частности, законопроектом усиливается наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (статья 302) или запугивания (статья 286 Превышение должностных полномочий" УК РФ). Такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, что переводит их в разряд особо тяжких.