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Кабмин дофинансировал ремонт дорог в регионах на 166 млрд рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило дополнительно 166 млрд рублей в 2021 году на ремонт региональных дорог. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Деньги на эти цели выделили из программ по ремонту дорог предыдущих лет.

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"На сегодняшнюю дату физическим объёмом мы все планы перевыполнили, так же, как и 2020 году. Этого нам удалось достигнуть благодаря тому, что мы наладили систему оперативного, гибкого управления капитальными вложениями в штабном режиме", - сказал Хуснуллин на совещании премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Он добавил, что программы 2022-2023 гг. начали финансировать раньше. По словам вице-премьера, благодаря этому удалось опережающими темпами отремонтировать уже в 2021 году 2,2 тыс. км дорог и завершить работы по 400 объектам досрочно.

В 2021 году в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланированы работы почти на 5,7 тыс. объектов.

Летом правительство направило в регионы еще 30 млрд рублей на ремонт региональной дорожной сети в дополнение к 100 млрд рублей, которые были выделены дорожникам весной.

Правительство РФ Марат Хуснуллин

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