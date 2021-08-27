Кабмин направит еще 8,7 млрд руб. на ускоренное строительство и реконструкцию дорог

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит еще более 8,7 млрд рублей на ускоренное строительство и реконструкцию дорог в регионах, сообщается на сайте кабинета министров.

Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, говорится в сообщении.

Средства пойдут на финансирование проектов в 23 регионах страны. Так, в Забайкальском крае их направят на реконструкцию моста через реку Ингоду, в Удмуртии - на капитальный ремонт моста черед реку Сиву, в Сахалинской области - на реконструкцию дороги, ведущей к аэропорту Шахтёрск.

В Ивановской области с помощью выделенных средств отремонтируют более 30 км дороги. Во Владимирской области завершат реконструкцию дороги Владимир - Иваново, а в населённых пунктах Амурской области в общей сложности отремонтируют 38 км дорожного полотна.

Как отмечается, Мишустин также подписал распоряжение о выделении 8 млрд рублей на капремонт дорог в Крыму. Это позволит отремонтировать не менее 254 км магистралей, что повысит качество транспортной инфраструктуры региона, и сделает его более привлекательным для инвесторов и туристов, отмечают в правительстве.

Кроме того, утверждены изменения в правила предоставления субсидий регионам на реализацию мероприятий подпрограммы "Дорожное хозяйство", которая входит в госпрограмму "Развитие транспортной системы". Теперь территории смогут получить финансирование не только непосредственно на строительство и ремонт дорог, но и на разработку проектно-сметной документации. Новое правило будет действовать в отношении проектов, стоимость которых превышает 1,5 млрд рублей.