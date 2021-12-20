Минстрой отметил, что его платформа арендного жилья исключит обращение к юристам

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Создание платформы по учету аренды жилья в России позволит исключить необходимость обращаться к юристам для сторон договора аренды. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в понедельник.

"Главное – учет договоров и "обеление" рынка аренды жилья... Речь идет о создании государственной системы, которая будет фиксировать факт заключения договора аренды, при этом подписать документ арендодатель и арендатор смогут на самой платформе, где также можно будет выбрать проект договора, предварительно проверенного юридически", - отметил замминистра в ходе совещания в Минстрое с участием представителей общественных организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества, и агрегаторов аренды недвижимости.

"Это, в свою очередь, позволит грамотно заключить сделку и обезопасить себя даже людям без специального юридического образования, не обращаясь при этом к юристам за отдельную плату", - сказал он.

Участники совещания отмечали, что внедрение государственной информационной системы должно учитывать интересы и возможности всех групп населения.

Стасишин заверил, что все действующие агрегаторы будут интегрированы с платформой в максимально простой для пользователей форме.

Работа по созданию платформы арендного жилья и законодательной базы для нее находится на этапе разработки. Минстрой России примет во внимание все полученные в ходе совещаний предложения.

Ранее сообщалось, что Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы, в которой должны регистрироваться все сдающееся в аренду жилье и апартаменты.

"Владельцы квартир, апартаментов, машино-мест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в информационной системе, через которую также будут вестись все расчеты", - писала газета "Коммерсантъ".

Предполагается, что система будет на 100% принадлежать государству, а Минстрой выступит ее оператором. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частные средства, в том числе пул инвесторов.