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Минстрой предложил платформу для вывода арендного жилья из "серой" зоны

Минстрой предложил платформу для вывода арендного жилья из "серой" зоны
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минстрой разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы, в которой должно регистрироваться все сдающееся в аренду жилье и апартаменты, пишет "Коммерсантъ" в пятницу.

"Владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в информационной системе, через которую также будут вестись все расчеты", - пишет издание со ссылкой на оказавшийся в распоряжении газеты документ.

Там также сообщили, что документ уже направлен для согласования в профильные министерства и ведомства в начале ноября. "Мы ожидаем внесение законопроекта в Госдуму в весеннюю сессию, урегулировав все вопросы с заинтересованными участниками", - пообещал изданию замглавы Минстроя Никита Стасишин. Он также уточнил, что система будет на 100% принадлежать государству, а Минстрой - выступать ее оператором. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частные средства, в том числе пул инвесторов.

В газете также пишет, что Минстрой предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми будут закреплены штрафы для тех, кто не будет проводить расчеты через ГИС: от 500 до 2,5 тыс. руб. для физлиц, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для юрлиц.

Напомним, что президент Владимир Путин поручил проработать инициативу ДОМ.РФ по созданию цифровой платформы наемного жилья, с которой генеральный директор госкомпании обратился к президенту в конце августа текущего года.

Предполагается, что налог на доходы от найма жилья и аренды иных помещений будет удерживаться оператором платформы в качестве налогового агента. Функции оператора платформы предлагается возложить на Минстрой России, обеспечив привлечение для создания и эксплуатации информационной системы в рамках концессии АО "ДОМ.РФ" и частных инвесторов.

Отсутствие отношений по найму жилья в настоящее время приводит к недополучению налоговых доходов в бюджет РФ до 150 млрд рублей в год. Сейчас, по оценкам экспертов, налоги с полученных за сдачу жилья сумм не платят 80-90% владельцев недвижимости.

Напомним, что информация о создании информационной системы аренды жилья была озвучена гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко в августе прошлого года. Тогда он заверил, что информационная система аренды жилья может быть запущена в 2021 году, в случае если Госдума примет соответствующий законопроект в осеннюю сессию. Позднее в СМИ появилась информация, что Минстрой России готовит законопроект и информационную систему для учета договоров аренды частного жилья и передачи в ФНС сведений о доходах арендодателей.

Минстрой РФ

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