В Забайкалье завели уголовное дело из-за смерти ребенка после лечения зубов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели двухлетнего ребенка после операции в одной из частных клиник города Читы в Забайкальском крае, сообщает региональное следственное управление СК РФ в понедельник.

По данным следствия, в одном из частных медицинских стоматологических центров Читы проводилась плановая операция по лечению зубов двухлетнему мальчику под общим наркозом. После пробуждения ребенок почувствовал недомогание и был доставлен в медицинское учреждение, где скончался через несколько дней, говорится в сообщении.

Уголовные дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) соединены в одном производстве.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин на этапе доследственной проверки поручил доложить о ходе расследования обстоятельств этого инцидента.

В СМИ сообщалось, что после трехчасовой операции в стоматологии одной из клиник Читы мальчик впал в кому, его доставили в больницу, где он скончался.