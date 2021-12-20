Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Забайкалье завели уголовное дело из-за смерти ребенка после лечения зубов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели двухлетнего ребенка после операции в одной из частных клиник города Читы в Забайкальском крае, сообщает региональное следственное управление СК РФ в понедельник.

По данным следствия, в одном из частных медицинских стоматологических центров Читы проводилась плановая операция по лечению зубов двухлетнему мальчику под общим наркозом. После пробуждения ребенок почувствовал недомогание и был доставлен в медицинское учреждение, где скончался через несколько дней, говорится в сообщении.

Уголовные дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) соединены в одном производстве.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин на этапе доследственной проверки поручил доложить о ходе расследования обстоятельств этого инцидента.

В СМИ сообщалось, что после трехчасовой операции в стоматологии одной из клиник Читы мальчик впал в кому, его доставили в больницу, где он скончался.

Забайкальский край СКР Чита

Новости по теме

Новости

ЦБ сообщил, что заявлений по поводу отключения РФ от SWIFT не поступало

Пандемия коронавируса

Минздрав разрешил компании "Генериум" проведение клинических испытаний COVID-вакцины

Корвет "Проворный" достроят после пожара

Корвет "Проворный" достроят после пожара

В России коронавирус диагностировали у 27 тысяч человек

В России коронавирус диагностировали у 27 тысяч человек

Мантуров подтвердил выход арабских фондов из "Вертолетов России"

Мантуров подтвердил выход арабских фондов из "Вертолетов России"

И.о. ректора РГСУ стал Андрей Хазин

ФАС по просьбе "Роснефти" проверит рост цен на энергорынке

В Думу внесен проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

В Думу внесен проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

Суд установил факты получения взятки экс-чиновницей по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Суд начал оглашение приговора по второму делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });