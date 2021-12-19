СКР начал проверку в связи со смертью ребенка в частном медцентре Читы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Забайкальскому краю доложить о ходе проверки по факту гибели ребенка после операции в одном из частных медицинских центров в Чите, сообщается в воскресенье на сайте СКР.

"В СМИ сообщалось, что после трехчасовой операции в стоматологии одной из клиник мальчик впал в кому, его доставили в больницу, однако он скончался", - говорится в сообщении.

Следователи опросили родителей ребенка, руководство и персонал медцентра, изъяты и изучаются медицинские документы. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным регионального СУ СКР, ребенку было два года.