Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два жителя Петербурга осуждены за хищение криптовалюты на 55 млн рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Петроградский суд Петербурга отправил в колонию двух местных жителей, которых судили за хищение крупной суммы наличными и криптовалютой, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города.

Петр Пирон приговорен к девяти годам лишения свободы, Евгений Пригожин - к семи годам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

В РоссииДепутат Аксаков потребовал поставить точку в регулировании криптовалютЧитать подробнее

Они признаны виновными по по п."б" ч.3 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Суд установил, что весной 2018 года Пирон и Пригожин, угрожая и применяя силу, заставили потерпевшего, который занимался управлением счетов и конвертацией криптовалюты, передать им 5 млн рублей наличными и коды доступа к управлению счетами криптовалюты на сумму более 55 млн рублей.

Как уточняется, дело рассматривалось Петроградским судом повторно. В первый раз суд признал Пирона и Пригожина виновными только в хищении 5 млн рублей, исключив из обвинения часть, касающуюся криптовалюты. Коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда вынесенные ранее решения отменила и направила материалы на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

Петербург

Новости по теме

Новости

Москву и всю европейскую часть РФ с 21 декабря ждут максимальные для декабря морозы

Второму фигуранту "дела Рашкина" о незаконной охоте избрали меру пресечения

Из Москвы вышлют двух германских дипломатов

Из Москвы вышлют двух германских дипломатов

У Минздрава запросили разрешение на испытание трехкратного введения "КовиВака"

У Минздрава запросили разрешение на испытание трехкратного введения "КовиВака"

Кабмин РФ поддержал проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

Кабмин РФ поддержал проект закона о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

ЦБ сообщил, что заявлений по поводу отключения РФ от SWIFT не поступало

Пандемия коронавируса

Минздрав разрешил компании "Генериум" проведение клинических испытаний COVID-вакцины

Корвет "Проворный" достроят после пожара

Корвет "Проворный" достроят после пожара

В России коронавирус диагностировали у 27 тысяч человек

В России коронавирус диагностировали у 27 тысяч человек

Мантуров подтвердил выход арабских фондов из "Вертолетов России"

Мантуров подтвердил выход арабских фондов из "Вертолетов России"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });