Два жителя Петербурга осуждены за хищение криптовалюты на 55 млн рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Петроградский суд Петербурга отправил в колонию двух местных жителей, которых судили за хищение крупной суммы наличными и криптовалютой, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры города.

Петр Пирон приговорен к девяти годам лишения свободы, Евгений Пригожин - к семи годам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Они признаны виновными по по п."б" ч.3 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Суд установил, что весной 2018 года Пирон и Пригожин, угрожая и применяя силу, заставили потерпевшего, который занимался управлением счетов и конвертацией криптовалюты, передать им 5 млн рублей наличными и коды доступа к управлению счетами криптовалюты на сумму более 55 млн рублей.

Как уточняется, дело рассматривалось Петроградским судом повторно. В первый раз суд признал Пирона и Пригожина виновными только в хищении 5 млн рублей, исключив из обвинения часть, касающуюся криптовалюты. Коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда вынесенные ранее решения отменила и направила материалы на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.