Депутат Аксаков потребовал поставить точку в регулировании криптовалют

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Властям пора определиться с тем, как они относятся к криптовалютам и поставить точку в их правовом регулировании, жестко прописав ответственность в случае введения каких-либо запретов и ограничений, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он сказал это в Думе на обсуждении проекта "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022-2024 годы".

На это замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что в части регулирования криптовалют пока еще нет полного согласия.

16 декабря Аксаков отмечал, что во власти сейчас обсуждается два диаметрально противоположных подхода к регулированию криптовалют - от полного запрета до легализации бирж, в течение 2022 года нужно будет определиться с выбором.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что регулятор выступает против проведения операций с криптовалютой с использованием российской финансовой инфраструктуры.

В начале октября Моисеев заявлял, что Россия не планирует идти по пути Китая и вводить запрет на покупку гражданами криптовалют на иностранных биржах. "Сейчас я могу сказать только то, что у нас расчеты (в криптовалюте - ИФ) на территории РФ запрещены. При этом граждане могут покупать и пользоваться кошельками за пределами РФ. Так оно пока, я думаю, и останется. Пока нет планов что-то менять", - сказал он в ходе лекции "Цифровизация финансовых рынков" в МГИМО.

Пока законодательство не запрещает покупать криптовалюту на зарубежных рынках ни физическим, ни юридическим лицам, но запрещен ее выпуск на отечественных площадках и использование как средства платежа внутри России. Российская финансовая инфраструктура может использоваться для покупки криптовалют в двух случаях: когда физические лица, используя счет в российском банке, приобретают криптовалюту напрямую через работающие за рубежом криптобиржи, криптообменники и онлайн-кошельки либо когда российские финансовые компании предлагают инвесторам купить финансовые продукты, где базисным активом являются криптовалюты.