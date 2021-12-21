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Циклон несет на Камчатку снегопады и штормовой ветер

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - К берегам Камчатки приближается тихоокеанский циклон, который несет снегопады и ветер до штормового, сообщает во вторник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Ожидается, что в среду погода испортится в Усть-Камчатском, Карагинском и Олюторском районах, а также в Алеутском округе, расположенном на Командорских островах.

"Там прогнозируется умеренный снег, сильный ветер, метель. В Алеутском округе ожидается мокрый снег, налипание снега на провода", - говорится в сообщении.

23 декабря циклон продолжит портить погоду на этих территориях и распространится на Пенжинский район. Там сохранится умеренный, местами сильный снег, сильный ветер, в Пенжинском районе - порывами до штормового. В пятницу ночью в Алеутском округе, днем в Карагинском, Пенжинском и Олюторском муниципальных районах сохранится сильный ветер, небольшие осадки, местами метель. Кроме того, в Карагинском и Олюторском районах ожидается переливание песчаных кос морской водой, сопровождающееся сильным волнением в прибрежной зоне.

Камчатский главк МЧС и его структурные подразделения из-за циклона переводятся на усиленный режим несения дежурства.

Камчатский край

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