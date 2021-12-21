Из-за тумана и морозов в Якутии задержаны несколько рейсов по местным направлениям

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ряд рейсов задержан из-за неблагоприятных метеоусловий в местных аэропортах Якутии, температура воздуха в 24 населенных пунктах республики опустилась ниже 45 градусов.

"На 16 часов перенесено время прибытия рейса из Москвы авиакомпании "Аэрофлот"", - сообщает во вторник пресс-служба аэропорта "Якутск".

Так, по данным онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы в Депутатский, Тикси, Полярный, Усть-Неру, Батагай и др.

"В аэропорту Якутска плотный морозный туман, температура воздуха составляет минус 48 градусов, метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе составляет 150 м, с учетом светосигнальных огней - 350-400 м", - говорится в сообщении.