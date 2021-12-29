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Глава Чукотки заявил о недельной задержке авиарейса из Якутска в Певек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Якутия" с 23 декабря не может вывезти пассажиров из Якутска в Певек и совершить обратный рейс, сообщил через пресс-службу правительства Чукотки губернатор региона Роман Копин.

"Пассажиры не могут вылететь из Якутска в Анадырь и Певек с 23 декабря. Сегодня, 29 декабря, поступила информация от авиакомпании "Якутия" о технических неисправностях стыковочного самолета Q300 и планировании выполнения рейса на 30 декабря", - сказал Копин.

Правительство Чукотского АО предложило авиакомпании 30 декабря перевезти пассажиров Якутска в Анадырь и затем в Певек самолетами "ЧукотАвиа". "Якутия" до сих пор не подтвердила согласие на такой вариант, отметили в пресс-службе.

Ранее правительство округа сообщило, что рейс Якутск-Певек и обратно с 23 декабря задерживается из-за непогоды на Чукотке.

Якутия Якутск Певек Анадырь Чукотка Чукотавиа Роман Копин

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