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Верфь "Звезда" завершила строительство сухого дока на три года раньше срока

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Судостроительный комплекс "Звезда" (ООО "ССК "Звезда", Приморский край) завершил строительство сухого дока на три года раньше первоначально обозначенного срока, говорится в сообщении "Роснефти".

На данный момент успешно проведены пуско-наладочные работы.

В сообщении отмечается, что уникальное гидротехническое сооружение размером 485 на 114 метров и глубиной 14 метров дает неограниченные возможности для строительства судов любых габаритов и сложности.

Совместно с представителями Ростехнадзора и Госэкспертизы специалисты ССК "Звезда" провели проверку сухого дока и оборудования объекта на предмет готовности всех механизмов к работе.

На док доставлен технологический затвор, который позволит разделить площадь дока на отдельные независимые отсеки для строительства сразу нескольких судов. На доке установлены четыре башенных крана грузоподъемностью по 60 тонн и козловой кран "Голиаф" грузоподъемностью 1,2 тыс. тонн.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом порядка 30 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов.

На данный момент в эксплуатацию уже введены: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док. Построенные цеха обеспечили возможность, не дожидаясь окончания работ по строительству верфи, приступить к постройке судов.

ССК Звезда Приморский край Роснефть

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