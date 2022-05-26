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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Вице-премьер Борисов сообщил об уходе южнокорейских партнеров с судоверфи "Роснефти"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Дальневосточной верфи "Звезда" придется пересматривать производственную программу после отказа от сотрудничества корейских партнеров, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Юрий Борисов.

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"Вы знаете, что у нас на Дальнем Востоке уже втора очередь заканчивается строительства крупнейшей, по крайней мере в Европе, верфи - ДЦСС на заводе "Звезда", которая нацелена как раз на производство крупнотоннажного судостроения: это газовозы, Aframax, суда снабжения. Сегодня придется пересматривать производственную программу и выстраивать новую кооперацию, потому что корейские партнеры упаковали чемоданы и ушли", - признал Борисов.

"Но свято место не бывает пусто, будет определенный тормоз, но выправим эту ситуацию, будем двигаться динамично дальше, делая выводы из того, что произошло", - добавил он.

На базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка создается судостроительный комплекс "Звезда". Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом порядка 30 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов.

Ранее сообщалось, что южнокорейские компании, в частности, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., должны были стать технологическими партнерами проекта по созданию, технадзоре и эксплуатации десяти танкеров класса Aframax. Также сообщалось, что верфь "Звезда" получала сталь в том числе из Южной Кореи.

Юрий Борисов Звезда Роснефть Южная Корея Дальний Восток Европа ДЦСС Роснефтегаз Газпромбанк Aframax
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