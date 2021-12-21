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Министр обороны РФ сообщил об американских ЧВК в Донбассе

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Донецкой области действуют сотрудники американских частных военных компаний, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", - сказал Шойгу.

"Не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими мирных кварталов Донбасса и позиций народной милиции ЛНР и ДНР, провоцируя их на ответные действия", - заявил министр.

Сергей Шойгу Минобороны РФ Донбасс Украина США

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