В ДНР сочли, что возможная провокация Киева в Донбассе будет нацелена против РФ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Целью возможной провокации Киева с использованием опасных химических веществ в Донбассе может быть обвинение России в применении запрещенных видов оружия, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Скорее всего, эта провокация будет проходить на территории подконтрольной Киеву, чтобы обвинить нас и в дальнейшем Россию в том, что они применяют запрещенные виды оружия", - сказал Басурин журналистам во вторник.

Также, по его словам, Киев может пойти на такую провокацию, чтобы "привлечь внимание стран НАТО", которые "в открытую заявляют, что не будут воевать за Украину".

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона готовит провокацию с использование химических компонентов в Донбассе.

"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", - сообщил российский министр.