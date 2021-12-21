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Россия завершила создание двух военных баз в Арктике

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Завершено создание двух российских военных баз в Арктике, также организовано боевое дежурство российских ПВО и береговых ракетных комплексов для защиты северных рубежей от агрессивной военной деятельности иностранных государств, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов", - сказал Шойгу на годовой коллегии Минобороны РФ.

"Завершается реконструкция пяти аэродромов для приема всех типов воздушных судов", - сказал Шойгу.

По его словам, реализуемый комплекс мер позволит надежно закрыть арктические рубежи России "от агрессивной военной деятельности иностранных государств".

Он отметил, что продолжаются мероприятия по ликвидации экологического ущерба Арктике. "За год собрано и вывезено 3 200 тонн металлолома, а всего с начала работ - более 28 тысяч", - сказал Шойгу.

Также глава Минобороны сообщил, что особое внимание уделяется северному завозу. "В текущем году в 152 труднодоступных пункта дислокации поставлено более 75 тысяч тонн различных грузов. Завоз материальных средств завершили к 1 октября", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны РФ Арктика

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