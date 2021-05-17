В армии РФ заявили о возможности размещения бомбардировщиков в Арктике

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Арктический аэродром "Нагурское" (остров Земля Александры, архипелаг Земля Франца-Иосифа) может принимать любые типы самолетов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95МС, сообщил журналистам начальник штаба армии ВВС и ПВО Северного флота РФ генерал-майор Игорь Чуркин.

"Совершенствование аэродромной сети в Арктике значительно повышает возможности применения авиации Северного флота в интересах контроля в первую очередь воздушного пространства в районе акватории Северного морского пути и позволит обеспечить безопасность этой транспортной артерии с воздуха", - сказал он.

Заявление Чуркина прозвучало на фоне захода 10 мая в порт на севере Норвегии многоцелевой атомной подводной лодки ВМС США "Нью-Мексико" (USS New Mexico).

13 мая командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что Осло содействует росту напряженности в Арктике. "В последнее время в качестве основного плацдарма в Арктике США рассматривают Норвегию как территорию, которая используется для передового присутствия вооруженных сил, размещения средств разведки и наблюдения, развития инфраструктуры двойного назначения", - заявил Моисеев на брифинге.

21 декабря 2019 года в интервью радио "Эхо Москвы" командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш сообщил, что Россия развивает военную инфраструктуру в Арктике, в том числе на аэродромах, куда совершают перелеты стратегические и дальние бомбардировщики. Он назвал патрулирование самолетами дальней авиации Арктики приоритетной задачей.

Новый аэродром "Нагурское" построен возле самой северной военной базы Вооружённых сил России - "Арктический трилистник". Ранее Северный флот РФ сообщал, что аэродром стал всесезонным.

Как сообщал "Интерфакс" на протяжении последних нескольких лет в Анадырь в ходе учений перебазировались российские стратегические бомбардировщики Ту-160. Анадырь - город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

В декабре 2020 года командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц сообщил, что в Анадыре для боевого дежурства в Арктике размещены истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.

В январе этого года стало известно, что военные разместили модернизированные МиГ-31 на аэродроме Северного флота "Рогачёво" на острове Южный архипелага Новая Земля.

Россия за последние годы усилила военную группировку в арктической зоне.

20 сентября прошлого года пресс-служба Северного флота сообщила о постановке на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля новых систем ПВО дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей"). На С-400 перевооружили зенитный ракетный полк Северного флота на острове Южный. Ранее полк был вооружен системами ПВО С-300.

Ранее командующий Северным флотом сообщил, что российские военные развернули в Арктике на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа береговые ракетные комплексы "Бастион" для прикрытия Северного морского пути.

Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов.

В декабре 2019 года на встрече в Москве с военными атташе начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия против присутствия иностранных военных кораблей на Северном морском пути. Герасимов назвал Северный морской путь "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет вопрос о попытках Норвегии втянуть НАТО в Арктический регион на предстоящей министерской встрече Арктического совета в Рейкьявике.