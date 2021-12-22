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Уголовное дело возбуждено после исчезновения подростка на Сахалине

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Углегорске третий день ищут 15-летнего подростка, который рано утром 20 декабря ушел из дома и пропал, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приметы: на вид 16-17 лет, славянской внешности, рост 175-180 см, волос светло-русый, глаза голубые, на правой руке имеется синяк, на кистях рук имеются царапины", - говорится в сообщении.

Подросток был одет в куртку "Аляска" синего цвета, широкие брюки светло-серого цвета, сапоги "дутыши" цвета "хаки", вязанные перчатки коричневого цвета.

Поиски пропавшего подростка ведутся силами спасателей, полиции, сотрудников коммунальных служб и волонтеров.

Сахалин Углегорск

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