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Пропавший на Сахалине подросток найден мертвым на заброшенном предприятии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Подростка, которого в Углегорске искали три дня, утром в среду нашли мертвым на территории заброшенного предприятия, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Сахалинской области.

"В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий на территории одного из недействующих предприятий Углегорского района обнаружено тело подростка. Проводятся следственные действия, направленные на установление причины и обстоятельств смерти юноши, назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Следователи также дадут оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны заброшенного предприятия и недопущение на его территорию посторонних лиц, будут приняты меры профилактического характера, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток рано утром 20 декабря ушел из дома и пропал. Его поиски велись силами спасателей, полиции, сотрудников коммунальных служб и волонтеров.

СУ СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сахалин Углегорск

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