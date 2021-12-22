Пожар произошел на газопроводе под Челябинском

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Отвод магистрального газопровода горит в Челябинской области, наблюдается факельное горение, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Позднее информацию о пожаре подтвердили в областном главке МЧС.

"Горит отвод магистрального газопровода вблизи поворота на Чебаркуль. В небо взвился огненный факел высотой несколько метров", - сказал источник.

По его словам, никто не пострадал, угрозы населенным пунктам нет.

"Пожар локализован участком трубы. Газопровод перекрыт, угрозы распространения пожара нет", - сказал источник.