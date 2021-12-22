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К пожару на участке газопровода в Челябинской области привела разгерметизация

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Причиной возгорания на участке газопровода-отвода Чебаркуль - Катав-Ивановск от магистрального газопровода высокого давления Уренгой - Помары - Ужгород стала разгерметизация, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ООО "Газпром Трансгаз Екатеринбург" Денис Волков.

"Причиной стала разгерметизация участка газопровода-отвода. Инцидент никак не отразится на потребителях. Газоснабжение не прекращалось ни на минуту. Участок газопровода-отвода был оперативно отключен. Сейчас на месте инцидента работают 20 единиц техники и 75 работников", - сказал Волков.

Он уточнил, что транспортировка газа осуществляется по резервной ветке.

"Заменить поврежденные участок планируется в течение суток, работы уже идут", - добавил представитель компании.

Ранее в среду сообщалось, что на участке отвода Чебаркуль - Катав-Ивановск от магистрального газопровода высокого давления Уренгой - Помары - Ужгород произошло горение, оно ликвидировано. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет.

Участок отвода диаметром 500 мм залегает на глубине одного метра.

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" обслуживает магистральные газопроводы в Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. В ведении предприятия - более 8,5 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 18 компрессорных цехов, более 280 газораспределительных станций. При участии компании была построена 31 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). С 1 января 2019 года ООО эксплуатирует 9 АГНКС.

Челябинская область

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