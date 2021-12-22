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Три человека погибли на пожаре в неэксплуатируемом корпусе вокзала на Ямале

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пожар во втором неэксплуатируемом корпусе железнодорожного вокзала в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа унес жизни трех человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о пожаре поступила в 01:50 (местного времени) среды. На момент прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 25 квадратных метров.

"В 02:27 обнаружено двое погибших. В 02:28 стало известно о локализации пожара, а в 02:38 – о полной ликвидации. В 02:58 обнаружен третий погибший", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, все они выполняли реконструкцию вокзала.

Огнём повреждено помещение комнаты отдыха на площади 25 кв. метров. Причина, виновные и ущерб устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС России.

В тушении пожара от МЧС России было задействовано восемь человек и три единицы техники, от добровольной пожарной команды – два человека и одна единица техники.

Уральская транспортная прокуратура сообщает, что для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал Новоуренгойский транспортный прокурор.

Проводится процессуальная проверка. Организованы проверочные мероприятия соблюдения законодательства о противопожарной безопасности.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР по данному факту также проводят комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новый Уренгой ЯНАО

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