В России будут выдавать гранты на проекты в сфере агротуризма

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В России с 2022 года будут выдавать гранты сельхозпроизводителям, готовым развивать агротуризм, соответствующее постановление утвердило правительство.

"С 2022 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей - "Агротуризм". Максимальный размер - 10 млн рублей. Получить господдержку смогут представители малого аграрного бизнеса на проекты по развитию сельского туризма. Такие проекты могут включать строительство или ремонт помещений для приёма туристов и благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как отмечается, срок окупаемости проекта не должен превышать пять лет. Часть средств в проект должен вложить сам предприниматель. Так, для получения гранта до 3 млн рублей необходимо вложить 10% стоимости проекта, до 5 млн рублей - 15%, до 8 млн рублей - 20%, до 10 млн рублей - не менее 25%.

Отбор проектов на получение гранта будет проводить Минсельхоз.

"В 2022 году на предоставление грантов из федерального бюджета будет направлено 300 млн рублей, в 2023 году - 500 млн рублей, в 2024 году - 700 млн рублей. Новая мера поддержки положительно скажется на занятости сельского населения, увеличит продажи сельхозпродукции и поможет развитию экономики регионов в целом", - говорится в сообщении.

"По данным аналитиков, доход от сельского агротуризма может достигать 50 млрд рублей ежегодно. Это огромный потенциал. Агротуризм является визитной карточкой многих территорий во всем мире, такой вид отдыха очень популярен", - сказала вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба.

Она отметила, в России сформированы удивительные региональные бренды и локации, которые могут заинтересовать людей. "Но зачастую такие места труднодоступны и не имеют инфраструктуры. Например, там нет гостиниц или хорошей дороги. Чтобы привлекать в такие населенные пункты людей, нужно комплексное создание соответствующей инфраструктуры", - считает она.