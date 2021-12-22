Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России будут выдавать гранты на проекты в сфере агротуризма

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В России с 2022 года будут выдавать гранты сельхозпроизводителям, готовым развивать агротуризм, соответствующее постановление утвердило правительство.

"С 2022 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей - "Агротуризм". Максимальный размер - 10 млн рублей. Получить господдержку смогут представители малого аграрного бизнеса на проекты по развитию сельского туризма. Такие проекты могут включать строительство или ремонт помещений для приёма туристов и благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

ЭкономикаПравительство одобрило идею о создании в России агротуризмаПравительство одобрило идею о создании в России агротуризмаЧитать подробнее

Как отмечается, срок окупаемости проекта не должен превышать пять лет. Часть средств в проект должен вложить сам предприниматель. Так, для получения гранта до 3 млн рублей необходимо вложить 10% стоимости проекта, до 5 млн рублей - 15%, до 8 млн рублей - 20%, до 10 млн рублей - не менее 25%.

Отбор проектов на получение гранта будет проводить Минсельхоз.

"В 2022 году на предоставление грантов из федерального бюджета будет направлено 300 млн рублей, в 2023 году - 500 млн рублей, в 2024 году - 700 млн рублей. Новая мера поддержки положительно скажется на занятости сельского населения, увеличит продажи сельхозпродукции и поможет развитию экономики регионов в целом", - говорится в сообщении.

"По данным аналитиков, доход от сельского агротуризма может достигать 50 млрд рублей ежегодно. Это огромный потенциал. Агротуризм является визитной карточкой многих территорий во всем мире, такой вид отдыха очень популярен", - сказала вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба.

Она отметила, в России сформированы удивительные региональные бренды и локации, которые могут заинтересовать людей. "Но зачастую такие места труднодоступны и не имеют инфраструктуры. Например, там нет гостиниц или хорошей дороги. Чтобы привлекать в такие населенные пункты людей, нужно комплексное создание соответствующей инфраструктуры", - считает она.

Россия

Новости
Пандемия коронавируса

Общее число жертв COVID-19 в России превысило 300 тысяч

Общее число жертв COVID-19 в России превысило 300 тысяч

Обыски прошли у нового главы Краснодара Алексеенко

Обыски прошли у нового главы Краснодара Алексеенко

Госдума приняла закон об отмене техосмотра

Госдума приняла закон об отмене техосмотра

В МИД РФ заявили, что правила ВТО нарушают США и ЕС, а не Россия

В МИД РФ заявили, что правила ВТО нарушают США и ЕС, а не Россия

Отказ двигателя произошел при посадке у самолета рейса "Москва - Ижевск"

Что случилось этой ночью: среда, 22 декабря

Более 60% россиян пожалели о распаде СССР

Более 60% россиян пожалели о распаде СССР

Задержан бывший депутат Госдумы РФ Натаров

Пожар произошел на газопроводе под Челябинском

Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске потушен спустя 11 часов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });