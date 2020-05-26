Правительство одобрило идею о создании в России агротуризма

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство подготовило проект положительного отзыва на поправки о создании в России нового вида туризма - сельского. Проект отзыва есть у "Интерфакса".

Авторы законопроекта №690944-7- депутаты Госдумы, первые заместители председателя фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев и Андрей Исаев. Они предложили ввести в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" термин "сельский туризм (агротуризм)" и его определение. По их мнению, это может дать новый стимул "социально-экономическому развитию сельских территорий и сельского хозяйства в целом".

Правительство предложило депутатам прописать в законопроекте особенности регулирования нового вида туризма и уточнить его определение. Под сельским туризмом чиновники предлагают понимать "посещение сельской местности с предоставлением услуг по временному размещению (пребыванию), питанию, организации досуга, экскурсионных услуг".

"Правительство поддерживает законопроект (690944-7) при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве.