В РФ приняли закон о двухнедельных винных ярмарках

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет устраивать в России ярмарки российской винодельческой продукции и вина из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС); срок их проведения – не более 14 дней, при этом для данных мероприятий вводятся законодательные послабления по рекламе и объектам их размещения.

Законопроект (N944923-7) был внесен в парламент в апреле 2020 г.

Поправки в закон о госрегулировании алкогольной продукции дают определение, что является специализированной ярмаркой винодельческой продукции. Это – торговое мероприятие, со сроком проведения не более 14 календарных дней, на котором ведется розничная продажа винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки) и безвозмездная раздача образцов такой продукции для дегустации. Сто процентов торговых мест на таких ярмарках должно быть отведено производителям из стран – членов ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). При этом допускается продажа и дегустация только вин, которые произведены из выращенного на территории этих государств винограда.

Снимаются требования к стационарным производственным и складским помещениям, которые находятся в аренде или собственности.

Также в закон о рекламе вносится поправка, позволяющая рекламировать вино производства из стран ЕАЭС на специализированных ярмарках.

В конце ноября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пресс-конференции, посвященной итогам национального проекта "Винный гид России-2021" говорил, что в случае принятия закона, ярмарок будет много и интерес к ним будет большой. "Почему я уверен, что это будет популярный event каждый год и не один, а во многих регионах? Потому что дни российского вина, которые мы начинали проводить вместе с ритейлом, теперь стали традиционными и проходят вне зависимости от нашей решимости и нашего желания", - сказал Евтухов, сообщив, что в этом году дни российского вина были проведены в более чем 35 тыс. торговых точек.

По его словам, большое внимание российскому вину стал уделять и сектор HoReCa. "В некоторых объектах винная карта состоит исключительно из российского вина. Пока это больше исключение, но, я думаю, потихоньку может это будет иметь хорошее распространение", - заявил замминистра. Как считает Евтухов, ежегодное издание "Винного гида" является одним из важнейших механизмов поддержки и продвижения продукции, которая производится в РФ, а также виноградарей и виноделов, среди которых не только крупные производители, но и фермеры.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.