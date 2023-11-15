Из Думы отозван законопроект о рекламе российских вин вдоль дорог юга России

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с Алексеем Гордеевым ("Единая Россия") отозвала из парламента законопроект, который разрешает рекламу российских вин вдоль дорог в регионах их производства.

Законопроект № 77706-8 был внесен в палату 25 февраля 2022 года и получил положительное заключение правительства и профильного комитета. Он предусматривал изменение закона о рекламе, который сейчас запрещает размещать рекламу алкогольной продукции на щитах и баннерах.

Расстояние между рекламными конструкциями должно быть не менее трех километров, сами они могут располагаться на крышах и стенах зданий, строений, сооружений или вне их, говорилось в законопроекте.

"Не может быть поддержано содержащееся в законопроекте требование о минимальном расстоянии в три километра между рекламными конструкциями, на которых размещена реклама российской винодельческой продукции, в связи со сложностью администрирования такого требования на практике", - говорилось в заключении правительства.

Правительство также предложило исключить из законопроекта положения о рекламе конкретных торговых наименований винодельческой продукции и оставить рекламу винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон.