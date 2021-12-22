Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ГД подняла до 1 млн штрафы для подменяющих номера мошенников

ГД подняла до 1 млн штрафы для подменяющих номера мошенников
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволит эффективнее бороться с телефонным мошенничеством.

Так, впервые вводится административная ответственность для операторов связи за пропуск так называемых "подменных номеров".

Как пояснил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, зачастую человеку звонят из-за границы, но на экране он видит код российского региона.

В настоящее закон "О связи" обязывает операторов доставлять абоненту звонок под оригинальным номером, однако, эта норма повсеместно игнорируется, так как наказания за ее нарушение не предусмотрено, отметил глава комитета.

Согласно новому закону за каждый выявленный случай пропуска "подменного номера" оператору будут грозить серьезные штрафы.

Для должностных лиц штрафы в зависимости от правонарушения составят от 30 до 100 тыс. руб., индивидуальные предприниматели заплатят от 200 до 800 тыс. руб., а юрлица - от 500 тыс. до 1 млн. руб.

Госдума Александр Хинштейн

Новости

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Возбуждено уголовное дело из-за гибели военных РФ в Южной Осетии

В МИД РФ сочли бессмысленными обвинения в адрес "Газпрома" со стороны ЕС

Песков заявил о несогласии РФ с обвинениями в нарушении правил ВТО

Песков заявил о несогласии РФ с обвинениями в нарушении правил ВТО

Госдума завершила осеннюю сессию

Дума приняла закон о тюремном сроке для лихачей

Мэр Краснодара задержан по подозрению в получении особо крупной взятки

Мэр Краснодара задержан по подозрению в получении особо крупной взятки

Внесение COVID-вакцинации подростков в календарь прививок РФ не сделало ее обязательной

Задержан начальник УГИБДД по Магаданской области

Пандемия коронавируса

Общее число жертв COVID-19 в России превысило 300 тысяч

Общее число жертв COVID-19 в России превысило 300 тысяч
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });