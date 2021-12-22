ГД подняла до 1 млн штрафы для подменяющих номера мошенников

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволит эффективнее бороться с телефонным мошенничеством.

Так, впервые вводится административная ответственность для операторов связи за пропуск так называемых "подменных номеров".

Как пояснил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, зачастую человеку звонят из-за границы, но на экране он видит код российского региона.

В настоящее закон "О связи" обязывает операторов доставлять абоненту звонок под оригинальным номером, однако, эта норма повсеместно игнорируется, так как наказания за ее нарушение не предусмотрено, отметил глава комитета.

Согласно новому закону за каждый выявленный случай пропуска "подменного номера" оператору будут грозить серьезные штрафы.

Для должностных лиц штрафы в зависимости от правонарушения составят от 30 до 100 тыс. руб., индивидуальные предприниматели заплатят от 200 до 800 тыс. руб., а юрлица - от 500 тыс. до 1 млн. руб.