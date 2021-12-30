Подписан закон о штрафах для операторов связи за подменные номера

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который должен помочь эффективнее бороться с телефонным мошенничеством, введя административную ответственность для операторов связи за пропуск так называемых "подменных номеров".

Закон "О связи" уже обязывает операторов передавать абоненту звонок под настоящим - оригинальным - номером, но эта норма повсеместно игнорируется, поскольку за ее нарушение не было предусмотрено наказания. Новый закон вводит крупные штрафы для операторов связи за каждый выявленный случай пропуска "подменного номера".

Так, для должностных лиц штрафы в зависимости от правонарушения составят от 30 до 100 тысяч рублей, индивидуальных предприинмателей - от 200 до 800 тысяч рублей, а юрлиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей. При этом такое наказание предусмотрено за каждый выявленный факт нарушения закона - то есть за каждый звонок с подменным номером, который поступил абоненту.