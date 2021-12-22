Задержанный вице-спикер Заксобрания Красноярского края попал в больницу

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Сергей Натаров попал в больницу, сообщает пресс-служба краевого суда. Из-за этого он не смог явиться на заседание в Железнодорожный районный суд, где должны были решить вопрос с мерой пресечения.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу" о задержании Натарова. По данным местных СМИ, это связано с уголовным делом о мошенничестве, по которому проходит его сын, бывший советник губернатора края Антон Натаров.

Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы от Красноярского края от партии ЛДПР. В 2021 году выиграл выборы в Заксобрание края и на первой сессии был избран вице-спикером краевого парламента.