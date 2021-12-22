Задержан бывший депутат Госдумы РФ Натаров

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края, бывший депутат Госдумы РФ Сергей Натаров задержан правоохранительными органами, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что Натарова задержали накануне.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

По данным местных СМИ, задержание Сергея Натарова связано с уголовными делами, по которым проходит его сын, бывший советник губернатора края Антон Натаров.

Сергей Натаров с 2016 года был депутатом Госдумы от Красноярского края от партии ЛДПР. В 2021 году победил на выборах в Заксобрание края.