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Ректора казанского вуза обвинили в подстрекательстве к убийствам

Ректора казанского вуза обвинили в подстрекательстве к убийствам
Ильшат Гафуров
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следователя об аресте ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, обвиняемого по делу об убийствах.

Следствие просит арестовать Гафурова до середины февраля 2022 года, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

По ее словам, ректору предъявлено обвинение по двум эпизодам - в подстрекательстве и приготовлении к убийству (ч.4 ст.33, ч.1 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ), а также в подстрекательстве к убийству (ч.4. ст.33, ч.2 ст.105 УК РФ), совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Подробностей уголовного дела в суде не привели.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил журналистам, что о задержании ректора ему стало известно из СМИ.

"Я в такой же ситуации, как и вы. Узнал об этом, как приземлился сюда в аэропорт города Казани, из СМИ. Другой информации у меня нет. Поэтому ничего нового сказать не могу", - сказал Хадиуллин.

В КФУ "Интерфаксу" сообщили, что университет работает в прежнем режиме. "Официальной информации нет. Никак не можем прокомментировать", - сказал собеседник агентства.

60-летний кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор Ильшат Гафуров является ректором КФУ с 2010 года.

В 1998-2006 годах возглавлял администрацию города Елабуга.

С 1995 года - депутат Государственного совета Республики Татарстан. Член фракции "Единая Россия" в Госсовете Татарстана.

Казань Басманный суд Москва

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