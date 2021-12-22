Ректор казанского университета Гафуров арестован на два месяца

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 21 февралял арестовал ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, обвиняемого по делу о подстрекательстве к убийствам. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

По ее словам, защита Гафурова просила суд выбрать для него меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Ректору предъявлено обвинение по двум эпизодам - в подстрекательстве и приготовлении к убийству (ч.4 ст.33, ч.1 ст.30, ч.2 ст.105 УК), а также в подстрекательстве к убийству (ч.4. ст.33, ч.2 ст.105 УК), совершенные группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Подробностей уголовного дела Булыгина не раскрыла. На сайтах СК о деле Гафурова пока ничего не сообщается.

После задержания Гафурова в КФУ сказали, что вуз работает в прежнем режиме. Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сказал, что сам узнал о задержании из СМИ.

60-летний кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор Ильшат Гафуров является ректором КФУ с 2010 года. В 1998-2006 годах он возглавлял администрацию города Елабуга.