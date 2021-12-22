Суд Петербурга оставил под арестом блогера Юрия Хованского

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отказал в смягчении меры пресечения видеоблогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда от 3 ноября (о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу - ИФ) оставила без изменения, а жалобы без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Хованский заявил в суде, что считает доводы следствия голословными, а свою вину – недоказанной. Блогер также указал, что срок давности по делу истек, он скрываться не собирается и хочет помогать родителям. Блогер просил избрать в отношении него домашний арест или иную более мягкую меру пресечения.

Хованский был задержан и заключен под стражу в июне. По данным следствия, не позднее 3 июля 2020 года блогер исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете. По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Хованский принес извинения и назвал исполнение произведения "ужасной ошибкой".

Согласно УК РФ, максимальное наказание по части 2 статьи 205.2 УК РФ предполагает штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.