Аноним "заминировал" все суды Петербурга и потребовал освободить Хованского

Следствие попросило его выпустить из СИЗО с 8 января под запрет определенных действий

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге во все районные суды поступило письмо с требованием освободить блогера Юрия Хованского, арестованного по обвинению в оправдании терроризма, сообщила пресс-служба судов города.

"Отправитель "BORTNIKOV" в нецензурных выражениях требует выпустить Хованского" и предупреждает, что здание суда заминировано, добавили в пресс-службе.

Письмо поступило в том числе и в Куйбышевский суд, который должен 29 декабря рассмотреть ходатайство следствие об изменении Хованскому меры пресечения с 8 января на запрет определенных действий.

Правоохранительные органы проинформированы об инциденте.

Как уточнили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов, Куйбышевский суд эвакуировать не будут.

"В суде только участники процессов. Все были проверены приставами", - пояснила собеседница агентства.

Хованского задержали в июне. Поводом для его уголовного преследования стала запись песни с упоминанием теракта на Дубровке 2002 года, которую блогер когда-то спел во время интернет-трансляции. По версии следствия, в песне были призывы к терроризму и его оправдание, блогер ее исполнил не позднее 3 июля 2020 года.

Хованский принес извинения и назвал исполнение песни "ужасной ошибкой".

По версии защиты и Хованского, он пел эту песню в 2012 году, до появления в Уголовном кодексе части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в СМИ или интернете). В деле, по данным защиты, есть показания свидетелей, которые слышали песню в 2018 году. В ноябре Хованский пожаловался адвокатам, что следствие на него давит, чтобы он признался, что исполнял эту песню в 2018 году.