Оглашение приговора по "делу об аргентинском кокаине" перенесено на январь

Фигуранты "дела об аргентинском кокаине" Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов (на экране монитора) в Мосгорсуде Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы огласит приговор четверым фигурантам резонансного уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию 10 января 2022 года. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

"Оглашение приговора отложено на 10 января 2022 года в 14:00 в связи с нахождением председательствующего судьи на больничном", - сообщили в пресс-службе.

Изначально оглашение приговора было назначено на 22 декабря (15:00 по московскому времени).

Слушания "дела об аргентинском кокаине"

Гособвинение просит для ключевого фигуранта дела Андрея Ковальчука, а также троих других подсудимых - Иштимира Худжамова, Виктора Калмыкова и Али Абянова - от 15 до 19 лет колонии строгого режима со штрафами от 1,5 до 1,8 млн руб.

Защита настаивает на оправдательном приговоре.

Им предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

Коллегия присяжных заседателей 13 декабря вынесла вердикт о виновности всех четверых подсудимых по предъявленным обвинениям. При этом присяжные посчитали, что все они достойны снисхождения, благодаря чему им перестало грозить пожизненное лишение свободы, которое допускает обвинение в контрабанде.

"Дело об аргентинском кокаине"

Согласно официальной версии, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной в посольстве РФ в Буэнос-Айресе и полностью замененной на муляжи, были задержаны трое граждан России. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

В конце февраля 2018 года стало известно, что в рамках этого дела в Москве под стражу были взяты Худжамов, Калмыков и Абянов.

Организатор, по версии следствия, контрабанды, бизнесмен Ковальчук был объявлен в международный розыск и арестован в России заочно. В марте 2018 года его задержали в Берлине, а в конце июля по запросу Генпрокуратуры РФ он был экстрадирован в Москву и помещен под арест. В СМИ появлялась информация о связях Ковальчука со спецслужбами.