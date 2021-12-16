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Для фигурантов "дела об аргентинском кокаине" запросили от 15 до 19 лет колонии

Для фигурантов "дела об аргентинском кокаине" запросили от 15 до 19 лет колонии
Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов (на экране монитора) во время рассмотрения жалобы в Мосгорсуде
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило суд приговорить к длительным срокам лишения свободы четверых подсудимых по делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Юрош, защищающий ключевого фигуранта дела Андрея Ковальчука.

"Прокурор попросил для Ковальчука 19 лет строгого режима и штраф, остальным подсудимым - от 15 до 19 лет колонии со штрафом и ограничением свободы", - сообщил Юрош.

Сейчас прения сторон в Дорогомиловском суде Москвы продолжаются. По словам Юроша, защита будет настаивать на оправдательном приговоре.

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Ковальчуку, Виктору Калмыкову, Али Абянову и Иштимиру Худжамову предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

Коллегия присяжных заседателей 13 декабря признала всех четырех фигурантов виновными, но заслуживающими снисхождения, благодаря чему им перестало грозить пожизненное лишение свободы.

Согласно официальной версии, в декабре 2017 года в результате международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, обнаруженной в посольстве РФ в Буэнос-Айресе и полностью замененной на муляжи, были задержаны трое граждан России. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

В конце февраля 2018 года стало известно, что в рамках этого дела в Москве под стражу были взяты Калмыков, Абянов и Худжамов.

Бизнесмен Ковальчук, которого следствие назвало организатором контрабанды, был объявлен в международный розыск и арестован в России заочно. В марте 2018 года его задержали в Берлине, а в конце июля по запросу Генпрокуратуры РФ он был экстрадирован в Москву и помещен под арест

Никто из фигурантов свою вину не признал.

Защита Ковальчука заявляла, что он считает себя жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии спецслужб США с целью дискредитировать российскую дипмиссию, он настаивает, что в чемоданах, обнаруженных в школе посольства РФ в Аргентине, находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.

В СМИ появлялась информация о связях Ковальчука со спецслужбами.

Андрей Ковальчук

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