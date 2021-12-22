S7 выполнила первый в России рейс с использованием биотоплива

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 выполнила первый в России рейс с использованием биотоплива.

Заправленный смесью SAF (sustainable aviation fuel) на основе органических соединений и классического авиатоплива, новый A320neo (37-й в парке S7) вылетел с завода Airbus в Тулузе (Франция) в среду и приземлился в московском аэропорту "Домодедово", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии встречи самолета.

Рейс был перегоночный, без пассажиров на борту. Доля биотоплива в смеси, по данным S7, составила максимальные 10%, которые может обеспечить топливная компания в Тулузе. Это позволило сократить выбросы CO2 на рейсе на 7% (1,7 тонны), утверждают в компании.

"Для нас это возможность продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними будущее экологичных авиаперевозок, - сказала гендиректор, совладелица группы S7 Татьяна Филева, которую цитирует пресс-служба. - Крайне важно разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF в России и использовать его на регулярных рейсах. Со своей стороны мы готовы принимать активное участие в этом процессе. И, конечно, мы надеемся, что нашим партнерам в топливном секторе удастся организовать производство в среднесрочной перспективе".

Ранее в декабре S7 подписала декларацию о создании биотопливного альянса совместно с "Газпром нефтью", Airbus, "Аэрофлотом", группой "Волга-Днепр", ГосНИИ ГА и НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского". Участники альянса поставили цель выполнить первый полет на смеси произведенного в РФ биотоплива не позднее 2024 года. Глобальная цель "Евразийского SAF альянса" - разработать "дорожную карту" для использования биотоплива в России, чтобы "достичь углеродной нейтральности в ближайшие десятилетия", сообщалось в пресс-релизе.

По словам главы Airbus в России Жульена Франьятта, все самолеты европейского производителя уже сертифицированы для полетов на 50% смеси SAF. Этот показатель будет доведен до 100% к концу десятилетия. Airbus уже выполнил более 75 поставок на SAF, и сегодня "ряд авиакомпаний в мире уже используют это топливо для выполнения коммерческих рейсов", отметил он. Тем не менее, количество SAF, по словам Франьятта, остается незначительным в общемировом масштабе.

Филева заявляла ранее, что в будущем группа планирует договариваться о поставках биотоплива со своим базовым аэропортом "Домодедово". Сейчас, говорила она, в мире всего несколько аэропортов, где поставляется SAF, в России - ни одного. В целом, биотоплива производится недостаточно для массовых поставок авиакомпаниям. При этом если такие поставки будут организованы, возникнет другая проблема, отмечала Филева: билеты для пассажиров будут дороже, чем на рейсы на обычном топливе.

Согласно пакету законов Fit for 55, представленному Евросоюзом минувшим летом, начиная с 2025 года все топливо, используемое для заправки самолетов в европейских аэропортах, должно будет содержать не менее 2% SAF. По оценке аналитика "ВТБ Капитала" Елены Сахновой, при текущей цене на биотопливо российские авиакомпании в 2025 году могут дополнительно потратить 3 млрд руб., это 90 руб. на каждый проданный билет в ЕС. К 2030 году сумма расходов для отрасли увеличится до 11 млрд руб., что эквивалентно 250 руб. на каждый билет.

Одновременно Международная организация гражданской авиации (ICAO, глобальный регулятор, подчиняющийся ООН) разрабатывает программу CORSIA, согласно которой с 2027 года все ее участники должны будут компенсировать выбросы от своих международных рейсов в случае превышения уровней 2019 года. Начиная с 2027 года затраты российской авиаотрасли на CORSIA могут составить 20-30 млрд руб. ежегодно, отмечали в "ВТБ Капитале".