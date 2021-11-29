Затраты авиакомпаний на требования ЕС по декарбонизации оценены в миллиарды рублей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании в 2025 году могут дополнительно потратить 3 млрд рублей на выполнение требований Евросоюза об использовании биотоплива, подсчитали аналитики "ВТБ Капитала".

"Согласно пакету законов Fit for 55, представленному Евросоюзом минувшим летом, начиная с 2025 года все топливо, используемое для заправки самолетов в европейских аэропортах, должно будет содержать не менее 2% экологически чистого топлива - SAF. По оценке аналитика "ВТБ Капитала" Елены Сахновой, при текущей цене на биотопливо российские авиакомпании в 2025 году могут дополнительно потратить 3 млрд рублей, это 90 рублей на каждый проданный билет в ЕС", - сообщили в пресс-службе ВТБ.

К 2030 году сумма расходов для отрасли увеличится до 11 млрд рублей, что эквивалентно 250 рублям на каждый билет, подсчитали аналитики.

Одновременно Международная организация гражданской авиации (ICAO, глобальный регулятор, подчиняющийся ООН) разрабатывает программу CORSIA, по которой с 2027 года все ее участники должны будут компенсировать выбросы от своих международных рейсов в случае превышения уровней 2019 года. Начиная с 2027 года затраты российской авиаотрасли на CORSIA могут составить 20-30 млрд рублей ежегодно, прогнозируют в "ВТБ Капитале".

В октябре 2021 года цель достижения нулевых выбросов к 2050 году поставлена и Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), напоминают аналитики.

"Ежегодный углеродный след мировой авиационной отрасли составляет 1 млрд тонн, это 2% всех мировых выбросов углекислого газа. Мы видим несколько мер, которые позволят сектору сокращать негативное влияние на окружающую среду, соответствовать требованиям регуляторов и уменьшать потенциальные потери от экологических платежей", - говорит Сахнова, которую цитирует пресс-служба. В числе таких мер постепенный переход на биотопливо, которое может сокращать выбросы на 80% относительно обычного керосина, а также разработка новых типов самолетов - электрических и водородных.

"В-третьих, это повышение топливной эффективности. Наконец, все выбросы, которые не будут снижены эффективными методами, можно гасить через использование "зеленых кредитов", которые авиакомпании будут покупать у сертифицированных "зеленых" компаний. Однако мы не приветствуем компенсационные меры и считаем, что конкурентоспособность обеспечивается энергосбережением и развитием новых технологий", - отметила Сахнова.