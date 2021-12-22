Дума приняла закон о возврате вкладчикам банков соцвыплат, списанных за долги

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который с мая 2022 года разрешит банкам списывать за долги вкладчиков поступившие им социальные единовременные выплаты только с разрешения самих граждан. При этом до мая банки будут обязаны вернуть на счета списанные выплаты, если они поступили с января 2021 года.

Законопроект № 1248303-7 в сентябре внесли в палату несколько депутатов и сенаторов.

Он добавляет поправку в закон о потребительском кредите в части, где прописаны способы его возврата. Поправка гласит, что кредитор не вправе списывать с банковского счета заемщика денежные средства, являющиеся доходами от единовременных социальных выплат, в счет погашения задолженности по кредиту без получения дополнительного согласия заемщика по каждому случаю поступления таких денежных средств на банковский счет. Положения этой статьи распространяются не только на потребительские, но и на ипотечные кредитные договоры.

Одновременно расширяется перечень средств, которые можно отнести к социальным выплатам. Речь идет о пособиях и выплатах гражданам, имеющим детей, а также беременным женщинам, малоимущим гражданам. Полный перечень "социальных" средств, которые будет запрещено списывать для погашения кредитов, прописан в законе об исполнительном производстве, в статье 101 "Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание".

Гражданин получает право в течение 14 календарных дней со дня списания "социальных средств" обратиться в банк с заявлением о возврате. Кредитор обязан вернуть средства в течение трех рабочих дней после получения заявления. При возврате средств текущая задолженность гражданина увеличивается на сумму возвращенных средств, данный долг должен быть возвращен заемщиком в течение семи календарных дней. "В течение указанного срока задолженность заемщика в размере возвращенных денежных средств не считается просроченной, на нее не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени)", - говорится в принятом законе. Задолженность признается просроченной по истечении этого срока.

Закон вступит в силу с 1 мая 2022 года.

Банки будут обязаны вернуть клиентам списанные в 2021 году соцвыплаты по заявлению заемщика, поданному в течение срока действия потребительского кредитного договора, но не позднее 1 июля 2022 года.