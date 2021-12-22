Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Дума приняла закон о возврате вкладчикам банков соцвыплат, списанных за долги

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который с мая 2022 года разрешит банкам списывать за долги вкладчиков поступившие им социальные единовременные выплаты только с разрешения самих граждан. При этом до мая банки будут обязаны вернуть на счета списанные выплаты, если они поступили с января 2021 года.

Законопроект № 1248303-7 в сентябре внесли в палату несколько депутатов и сенаторов.

Он добавляет поправку в закон о потребительском кредите в части, где прописаны способы его возврата. Поправка гласит, что кредитор не вправе списывать с банковского счета заемщика денежные средства, являющиеся доходами от единовременных социальных выплат, в счет погашения задолженности по кредиту без получения дополнительного согласия заемщика по каждому случаю поступления таких денежных средств на банковский счет. Положения этой статьи распространяются не только на потребительские, но и на ипотечные кредитные договоры.

Одновременно расширяется перечень средств, которые можно отнести к социальным выплатам. Речь идет о пособиях и выплатах гражданам, имеющим детей, а также беременным женщинам, малоимущим гражданам. Полный перечень "социальных" средств, которые будет запрещено списывать для погашения кредитов, прописан в законе об исполнительном производстве, в статье 101 "Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание".

Гражданин получает право в течение 14 календарных дней со дня списания "социальных средств" обратиться в банк с заявлением о возврате. Кредитор обязан вернуть средства в течение трех рабочих дней после получения заявления. При возврате средств текущая задолженность гражданина увеличивается на сумму возвращенных средств, данный долг должен быть возвращен заемщиком в течение семи календарных дней. "В течение указанного срока задолженность заемщика в размере возвращенных денежных средств не считается просроченной, на нее не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени)", - говорится в принятом законе. Задолженность признается просроченной по истечении этого срока.

Закон вступит в силу с 1 мая 2022 года.

Банки будут обязаны вернуть клиентам списанные в 2021 году соцвыплаты по заявлению заемщика, поданному в течение срока действия потребительского кредитного договора, но не позднее 1 июля 2022 года.

Госдума

Новости по теме

Новости
Кокаиновый скандал

Оглашение приговора по "делу об аргентинском кокаине" перенесено на январь

Оглашение приговора по "делу об аргентинском кокаине" перенесено на январь

S7 выполнила первый в России рейс с использованием биотоплива

Ректора казанского вуза обвинили в подстрекательстве к убийствам

Ректора казанского вуза обвинили в подстрекательстве к убийствам
Пандемия коронавируса

Оперштаб допустил пересмотр нынешних ограничений на авиасообщение из-за "омикрона"

Оперштаб допустил пересмотр нынешних ограничений на авиасообщение из-за "омикрона"

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Возбуждено уголовное дело из-за гибели военных РФ в Южной Осетии

В МИД РФ сочли бессмысленными обвинения в адрес "Газпрома" со стороны ЕС

Песков заявил о несогласии РФ с обвинениями в нарушении правил ВТО

Песков заявил о несогласии РФ с обвинениями в нарушении правил ВТО

Госдума завершила осеннюю сессию

Дума приняла закон о тюремном сроке для лихачей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });