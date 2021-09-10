В Думу внесли проект о возврате банками соцвыплат, списанных у россиян за долги

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который вводит для граждан механизм возврата списанных банком с их счетов средств для погашения кредитов, если данные средства можно отнести к категории единовременной социальной поддержки. Банки также должны будут вернуть данные "социальные" средства, списанные ими с 1 января 2021 г.

Документ (№1248303-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

В закон о потребительском кредите, в части, где прописаны способы его возврата, добавляется уточнение, что кредитор не вправе списывать с банковского счета заемщика денежные средства, являющиеся доходами от единовременных социальных выплат, в счет погашения задолженности по кредиту без получения дополнительного согласия заемщика по каждому случаю поступления таких денежных средств на банковский счет. Уточняется, что положения этой статьи распространяются на ипотечные кредитные договоры.

Одновременно расширяется перечень средств, которые можно отнести к социальным выплатам. Речь идет о пособиях и выплатах гражданам, имеющим детей, а также беременным женщинам, малоимущим гражданам. Полный перечень "социальных" средств, которые будет запрещено списывать для погашения кредитов, прописан в законе об исполнительном производстве, в статье 101 "Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание".

Гражданин получает право в течение 14 календарных дней со дня списания "социальных средств" обратиться в банк с заявлением о возврате. Кредитор обязан вернуть средства в течение трех рабочих дней после получения заявления. В законопроекте не приводится перечень документов, которые необходимо предоставить для возврата средств, как это установлено, например, в законе о кредитных каникулах.

При возврате средств текущая задолженность гражданина увеличивается на сумму возвращенных средств, данный долг должен быть возвращен заемщиком в течение семи календарных дней.

"В течение указанного срока задолженность заемщика в размере возвращенных денежных средств не считается просроченной, на нее не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени)", - говорится в законопроекте. Задолженность признается просроченной по истечении этого срока.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. В тексте делается оговорка для уже списанных с 1 января 2021 г. до момента вступления в силу документа долгов, за счет единовременных социальных выплат. По заявлению заемщика кредитор обязан вернуть эти средства в течение семи календарных дней со дня получения заявления от заемщика.

В конце августа президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" обратил внимание на то, что банки списывают в счет погашения долгов средства социальной поддержки со стороны государства. "Сразу могу сказать, что это абсолютно недопустимо, ведь эти выплаты - на детей, на поддержку семьи, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации без всякого преувеличения", - сказал президент.

Он отметил, что указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и в нормативной базе это должным образом не отрегулировано.