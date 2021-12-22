Суд продлил задержание ректора Самарского экономического университета

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Самаре суд продлил на 72 часа срок задержания ректору Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлане Ашмариной, сообщили "Интерфаксу" в суде. Меру пресечения ей еще не выбрали.

Ашмариной предъявлено обвинение в мошенничестве при заключении договоров на выполнение научных исследований (ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК, покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Уголовное дело в ее отношении возбудили в августе 2021 года.

По версии следствия, в ноябре 2020 года ректор и замначальника отдела вуза по научным исследованиям и инновациям заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ на 3,5 млн рублей. В действительности эти работы сделали подчиненные ректора, скомпилировав данные своих старых работ и сфальсифицировав результаты социологических исследований, полагают в СК. Она им заплатила по контракту, а часть денег присвоила, причинив вузу ущерб в 1,4 млн рублей.

СГЭУ был основан в 1931 году и является одним из крупнейших экономических вузов Поволжья.