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Каждый пятый пациент в ковид-стационарах Петербурга находится в тяжелом состоянии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Доля тяжелых пациентов в ковидных стационарах Петербурга превышает 20%, сообщается в среду в телеграм-канале городского комитета по здравоохранению.

"Количество "тяжелых" пациентов в ковидных стационарах Санкт-Петербурга остается стабильным и составляет 21%", - говорится в сообщении к видео из городской больницы №40, опубликованном в телеграм-канале.

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В опубликованном ролике сообщается, что это одна из больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

"В 2021 году в городской больнице №40 к аппарату ЭКМО были подключены 20 пациентов. Из 20 пациентов спасли четверых", - говорится в титрах.

Главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Евгений Гарбузов отметил, что подавляющее большинство "тяжелых" пациентов - невакцинированные.

И.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 Алексей Базаров сообщил, среди 69 пациентов его подразделения - только трое привитых.

В титрах к видео говорится, что летальность среди невакцинированных в 100 раз выше.

За последние сутки госпитализация ковидных пациентов в Петербурге выросла в 1,4 раза. В больницы направлены 408 больных COVID-19. В городе предусмотрено 8 тыс. 2 койки в 17 ковидных стационарах: 14 городских и трех федеральных. Доля свободных мест составляет 24%.

Петербург коронавирус

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