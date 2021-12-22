В Петербурге госпитализация с COVID-19 за сутки выросла в 1,4 раза

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - За сутки в больницы Петербурга направлены 408 больных с COVID-19, сообщается в среду в эпидемиологической справке, которую ежедневно публикует пресс-служба администрации губернатора.

Число госпитализированных за один день выросло в 1,4 раза. Накануне сообщалось о 287 новых пациентах ковидных стационаров.

Похожий стремительный рост произошел в середине ноября. 17 ноября число госпитализаций за сутки выросло в 1,6 раза до 397.

С воскресенья, 19 декабря, администрация Петербурга отчитывалась о снижении госпитализаций в Петербурге. В понедельник сообщалось, что в ковидные стационары направили 309 пациентов, в воскресенье - 322, в субботу - 445.

Среднесуточная госпитализация на прошлой неделе выросла на 49 до 378 госпитализаций в день, что соответствует уровню середины ноября.

Общее число госпитализированных с воскресенья выросло на 119 человек до 6 тыс. 54 человек.

Сейчас в Петербурге предусмотрено 8 тыс. 2 койки в 17 ковидных стационарах: 14 городских и 3 федеральных.

Доля свободных мест с воскресенья сократилась до 24%, несмотря на увеличение числа коронавирусных коек. В пансионате "Заря" в поселке Репино в Курортном районе, где оборудован ковидный стационар, число мест для инфекционных больных увеличилось на 150.

Максимум госпитализаций четвертой волны в Петербурге пришелся на середину октября. 21 октября сообщалось о 587 новых пациентах больниц. На пике третьей волны в июле госпитализировали более 1 тыс. человек с коронавирусом в сутки.

Общее число заболевших (в стационарах и на амбулаторном лечении) в Петербурге с воскресенья сократилось на 783 человека - до 31 тыс. 500 человек.

При этом заболеваемость за последние дни выросла и превысила показатель - 2 тыс. новых случаев за день. За последние сутки заболели 2 тыс. 166 человек. Это значение соответствует показателям первой половины октября, когда происходил подъем четвертой волны.

Рекорд заболеваемости четвертой волны пришелся на 31 октября - тогда за сутки заболели 3 тыс. 597 человек. Абсолютный же рекорд в Петербурге за время пандемии был зафиксирован 11 декабря прошлого года – 3 тыс. 779 новых пациентов с коронавирусом за сутки.

Смертность от COVID-19 в Петербурге снизилась. За последние сутки умерли 60 коронавирусных больных. В воскресенье сообщалось о 67. Антирекорд четвертой волны пришелся на 5 ноября - за сутки умерли 89 человек.

Максимальная смертность за все время пандемии в городе была зафиксирована 29 июня этого года. Тогда за сутки от коронавируса умерли 119 человек.