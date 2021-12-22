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В Госдуму внесен проект закона об усилении госконтроля за выдачей оружия

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму в среду внесен законопроект, предусматривающий более жёсткий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия, заявил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

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"В заключительный день осенней сессии вместе с коллегами Василием Пискаревым и Анатолием Выборным вносим в Госдуму законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия", - написал Хинштейн в своем телеграмм-канале.

Согласно проекту закона предлагается "проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности".

В случае, если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных либо в преступных целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие, пояснил председатель комитета.

Также проверка может проводиться и в отношении владельцев оружия. Порядок проведения проверок будет определяться правительством РФ.

Срок действия отказа - 1 год. За человеком остается право обжаловать его в судебном порядке; одновременно законность отказа сможет проверить и прокуратура, отметил Хинштейн.

По его словам, данный законопроект - "не разовая акция, а системное и последовательное продолжение большой работы, направленной на усиление госконтроля за оборотом оружия, в том числе на предупреждение правонарушений и преступлений в этой сфере".

Госдума Александр Хинштейн

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