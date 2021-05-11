В Госдуме готовят ужесточение законодательства об обороте оружия

Разбитые окна школы № 175 в Казани Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Рабочая группа комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовила законопроект об ужесточении административного наказания за нарушение правил хранения и утерю оружия, планирует ускорить принятие смежных инициатив, заявил во вторник глава комитета Василий Пискарев.

"Одна инициатива в работе, касается вопроса утраты оружия - у нас сейчас там незатейливая санкция, которая никак не сдерживает нарушителей. Также касается нарушения правил хранения оружия, пороха, таких взрывчатых веществ", - сказал Пискарев журналистам по итогу заседания рабочей группы с участием представителей Росгвардии.

В настоящий момент депутаты ожидают отзыва правительства на законопроект для его внесения в Госдуму, отметил Пискарев. Согласно действующему законодательству, нарушение правил хранения оружия, его потеря при отсутствии состава уголовного преступления (например, если потерянное оружие попало в руки к преступникам) наказывается штрафом от 500 до 2 тыс. рублей или лишением права на его приобретение, хранение или ношение на срок от 6 месяцев до одного года.

Также комитет ускорит принятие двух уже внесенных в Думу инициатив - о введении дополнительных оснований для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия и об усилении ответственности за незаконный сбыт оружия и взрывчатых веществ.

Отказ в выдаче лицензий

Законопроект (1079629-7), которым предлагается запретить выдачу лицензий на приобретение оружия гражданам с двумя и более судимостями за совершение преступлений, а также задержанным за вождение в нетрезвом виде, будет рассмотрен комитетом уже в среду и предложен к приоритетному рассмотрению Госдумой на заседании 18 мая, подчеркнул Пискарев.

Кроме того, данный документ должен закрепить в законе "Об оружии" (150-ФЗ) обязательный учет всего контролируемого Росгвардией оружия и патронов в специальной государственной информационной системе, порядок работы которой утвердит правительство.

Предлагаемые нормы обязывают владельцев списанного оружия оповещать Росгвардию о его приобретении в течение двух недель со дня покупки. При этом владелец любого контролируемого оружия должен в течение суток сообщать в Росгвардию о его утере или хищении. Это требование авторы объясняют использованием похищенного и переделанного гражданского и списанного оружия в преступных целях - согласно приведенным в пояснительной записке данным МВД и ФСБ, более 80% изъятого из незаконного оборота за 2015-2020 годы огнестрельного оружия - списанное и снова переоборудованное в боевое.

Также законопроектом устанавливаются новые основания для аннулирования лицензий и разрешений на владение оружием - за ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения, отказ в доступе Росгвардии к месту хранения оружия для проведения проверки и другие нарушения условий хранения, изготовления, продажи, передачи или использования оружия и патронов к нему.

Кроме того, документом предлагается дополнить список сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению в РФ, интернет-страницами с информацией о способах самодельного изготовления взрывчатых веществ, взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Незаконный оборот оружия и взрывчатки

Также депутат напомнил о внесенном в конце апреля законопроекте, усиливающем ответственность за незаконный сбыт оружия и взрывчатых веществ.

Документом (1157845-7) предлагается ряд изменений в Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) кодексы, которые увеличивают максимальное наказание и конкретизируют составы по преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатки, а также с хулиганством.

В частности, авторы предлагают увеличить максимальные наказания по ст. 222.1 УК РФ о незаконном обороте взрывчатки в интернете. За покупку взрывного устройства или взрывчатого вещества в интернете будет грозить до 12 лет лишения свободы, а за сбыт - до 15 лет. Сейчас использование интернета не является квалифицирующим признаком, а максимальный срок по первой части статьи составляет до пяти лет лишения свободы.

Покупку или продажу в интернете также предлагается рассматривать как более серьезное преступление в связи с продажей оружия и патронов: авторы предлагают в таком случае увеличить максимальное наказание (в рамках ст. 222 УК РФ) за покупку с трех до десяти лет лишения свободы, а за сбыт - с восьми до 12 лет.

Кроме того, предлагается строже наказывать за оборот крупнокалиберного оружия, введя в УК новую статью 222.2 с наказанием до шести лет лишения свободы за покупку без интернета (до 10 лет в интернете) и до 10 лет за сбыт (до 12 лет - через интернет). Сейчас УК не делает различий в калибре оружия и патронов, и максимальное наказание за сбыт и покупку по первой части действующей ст. 222 УК РФ составляет четыре года лишения свободы.

Возраст выдачи лицензии на оружие

По словам Пискарева, рабочая группа при участии представителей Росгвардии обсуждает и другие инициативы по ужесточению законодательства, связанного с оборотом оружия - в том числе о возможном изменении возраста выдачи лицензии на оружие и введении, в том числе для охотников, обязательного экзамена на правила пользования оружием раз в пять лет, "однако не все они могут быть поддержаны".

Вопрос о повышении возраста для владения оружием обсуждается, однако решения по вопросу все еще нет, подчеркнул Пискарев.

Проблема будет обсуждаться "с медицинскими специалистами, представителями ФОИВов, народного образования". По его словам, ряд категорий россиян под такие ограничения попасть не должны - среди них военнослужащие, спортсмены-стрелки и представители коренных малочисленных народов, для которых охота является жизненно необходимым занятием. "Тут все должно быть очень аккуратно (...) Позиции очень разные, и за есть, и против", - отметил депутат.

Охрана школ

Пискарев также поддержал идею привлечения вневедомственной охраны Росгвардии к охране школ, однако добавил, что необходимо узнать позицию самой Росгвардии о способности обеспечить безопасность всех российских школ.

"Это все у нас будет обсуждаться на следующей рабочей группе, которая будет в начале следующей недели", - сказал депутат.

Трагедия в Казани

Во вторник в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175 в Казани, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, учительница и сотрудница школы. Пострадали еще 18 детей и трое взрослых.

Галявиев задержан. Выяснилось, что он получил право на хранение оружия в конце апреля. Между тем в школе, по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, не было охраны.

Путин в свете трагедии в Казани поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследованием займется центральный аппарат СКР.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура.