Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в Каспийске

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Каспийске в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома взорвался газ, пострадали люди, им потребуется госпитализация в ожоговый центр, сообщил в пресс-службе управления МЧС по Дагестану. Информированный источник уточнил, что пострадали двое взрослых и один ребенок.

ЧП произошло по адресу Кавказская улица, дом 22. Взрывом в квартире выбило окна и двери, добавили в МЧС. На место происшествия выехали психологи.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) заявили, что дом, в котором случился взрыв, десяти этажный. Несущие конструкции здания уцелели. Взрывом повредило оконный проем в пострадавшей квартире. Пожара не было.

Также в ЕДДС подтвердили, что пострадали трое, в том числе ребенок. Их доставили в Махачкалинскйю больницу.

В оперативном штабе на месте ЧП "Интерфаксу" сообщили, что среди причин взрыва газа рассматриваются неисправность газового котла и нарушение жильцами техники безопасности.